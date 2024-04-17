Не дождавшаяся денег из ФНБ iFly ищет ресурсы для выкупа 3 Airbus

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Частная российская авиакомпания iFly, претендовавшая на средства Фонда национального благосостояния для выкупа у иностранных лизингодателей трех Airbus A330, продолжает искать источники финансирования этих сделок, говорится в отчетности перевозчика.

"Авиакомпания продолжает поиск ресурсов для реализации выкупа воздушных судов. На текущий момент все иностранные лизингодатели подтвердили готовность продажи воздушных судов. По всем воздушным судам согласованы выкупные стоимости, - сказано в отчете. - Авиакомпания рассчитывает на выделение дополнительных денежных средств из ФНБ для реализации выкупа, и в этом случае сможет претендовать на получение льготного финансирования. Также авиакомпания ведет переговоры о предоставлении денежных средств с банками и крупными инвестиционными холдингами".

В случае выкупа самолетов iFly намерена использовать их на китайском рынке пассажирских перевозок: "В условиях снятия в KHP в 2023 году коронавирусных ограничений китайский рынок в настоящее время имеет огромный потенциал для российских перевозчиков ввиду высокой рентабельности (в сравнении с другими полетными программами) за счет отсутствия прямых перелетов из крупных китайских провинций в Москву, что также обеспечивает гарантию высокого и стабильного спроса".

В 2023 году iFly была "одним из основных претендентов" на получение денежных средств из ФНБ для выкупа трех из шести имеющихся в ее парке A330, отмечается в отчете. С частью лизингодателей были заключены договоры, получены одобрения "всех правительственных комиссий". Однако сделки не удалось завершить "в связи с израсходованием лимита средств по постановлению".

На страховое урегулирование по самолетам, взятым в лизинг у иностранных компаний, в 2023 году из ФНБ было направлено почти 300 млрд рублей. Средства выделялись на 15 лет под 1,5%. Схема предполагала, что по итогам урегулирования авиакомпании перезаключают договоры на те же самолеты уже с российским (подведомственным Росавиации) лессором. По факту деньги были израсходованы на сделки по самолетам "Аэрофлота" (101 самолет), S7 (45), "Уральских авиалиний" (19), "Авроры" (5). Частично они были профинансированы из собственных средств перевозчиков.

iFly базируется во "Внуково". По данным отчетности, на конец прошлого года компания контролировалась одним из основателей туроператора TEZ Tour Александром Буртиным (56%), вторым крупнейшим совладельцем (30%) было АО "Компания "Юнокс"" Виталия Ванцева.

Выручка iFly по РСБУ в 2023 году рухнула на 71%, до 2,8 млрд рублей, чистый убыток составил 5,1 млрд рублей против 687 млн рублей убытка за предыдущий год. В 2024 году компания планирует выручку "не ниже уровня 2022 года", говорится в отчете.