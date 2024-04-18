Энергообъект и предприятие попали под обстрел ВСУ в Курской области

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле с украинской стороны территории Глушковского района.

"Сегодня со стороны Украины обстреляны поселок Тёткино и село Попово-Лежачи Глушковского района. Никто из жителей не пострадал", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

В то же время, по его данным, в Тёткино зафиксированы прилеты на одном из предприятий. "В Попово-Лежачах обстрелян один из объектов энергоснабжения", - добавил он.