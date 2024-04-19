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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В Самарской области паводок за сутки охватил еще десятки домов

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Самарской области за сутки подтопило еще 37 жилых домов в Волжском и Кинельском районе и 136 приусадебных участков, сообщили в управлении МЧС по региону.

В зоне подтопления находятся три низководных моста, 220 частных жилых домов и 1 195 приусадебных участков.

Освободились от воды 44 жилых дома, 83 приусадебных участка и один низководный мост.

Восстановлено транспортное сообщение с населенным пунктом Полудни Кинель-Черкасского района, которое прервалось почти на две недели.

В двух пунктах временного размещения находятся семь человек.

С 3 апреля на всей территории Самарской области введен режим повышенной готовности из-за половодья. С 12 апреля режим ЧС действует в Борском районе.

В областной администрации не исключают, что паводок может дойти до Самары - угрозу представляет повышенный сброс из Сорочинского водохранилища.

С начала прошлой недели в результате затопления паводковыми водами двух водозаборных скважин вода стала непригодна для питья для 3,3 тыс. жителей села Елховка. Перебои с водоснабжением в результате поднятия реки Кинель испытают и жители города Отрадный. С 17 апреля из-за засорения и остановки водозаборного оборудования на станции первого подъема насосно-фильтровальной станции перебои с водоснабжением начались в городе Кинеле.

Семьям, чьи дома пострадали от паводка, обещали выделить 10 тысяч рублей на человека, на первоочередные нужды. Тем, кто потерял имущество в затопленном доме, обещали выплатить по 100 тысяч рублей.

Хроника 30 марта – 19 апреля 2024 годаПаводок в России
МЧС Кинель Сорочинское водохранилище Самарская область
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