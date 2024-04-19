Двое летчиков упавшего на Ставрополье самолета доставлены в больницу

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Двое летчиков разбившегося в Ставропольском крае самолета направлены в медицинские учреждения, еще один эвакуирован, поиски четвертого продолжаются, сообщает губернатор региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

"Двоих летчиков с российского военного самолета доставили в краевые медучреждения. Вся необходимая врачебная помощь оказывается. С места происшествия эвакуирован еще один летчик, живой. Ведется поиск четвертого члена экипажа", - написал Владимиров.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что на Ставрополье упал дальний бомбардировщик Ту-22М3, летчики катапультировались. Три члена экипажа эвакуированы группой поиска и спасания. В настоящее время идет поиск одного летчика.

Боекомплекта на борту не было. Самолет упал в безлюдной местности.

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.