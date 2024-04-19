Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Двое летчиков упавшего на Ставрополье самолета доставлены в больницу

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Двое летчиков разбившегося в Ставропольском крае самолета направлены в медицинские учреждения, еще один эвакуирован, поиски четвертого продолжаются, сообщает губернатор региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

"Двоих летчиков с российского военного самолета доставили в краевые медучреждения. Вся необходимая врачебная помощь оказывается. С места происшествия эвакуирован еще один летчик, живой. Ведется поиск четвертого члена экипажа", - написал Владимиров.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что на Ставрополье упал дальний бомбардировщик Ту-22М3, летчики катапультировались. Три члена экипажа эвакуированы группой поиска и спасания. В настоящее время идет поиск одного летчика.

Боекомплекта на борту не было. Самолет упал в безлюдной местности.

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.

Минобороны РФ Владимир Владимиров Ставропольский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На Ставрополье упал дальний бомбардировщик Ту-22М3 после боевого задания

Самолет упал на Ставрополье, летчики катапультировались

Российские военные сбили за ночь три ракеты ATACMS и 25 снарядов РСЗО Vampire

Российские военные сбили за ночь три ракеты ATACMS и 25 снарядов РСЗО Vampire

ПВО сбила 25 целей на подлете к Белгороду, пострадавших нет

Паводок в России

Уровень Тобола в Кургане превысил 10 м, увеличившись за сутки на 56 см

Что произошло за день: четверг, 18 апреля

Метель может накрыть Петербург в пятницу

Метель может накрыть Петербург в пятницу
Паводок в России

На дамбе в Кургане появились протечки

Паводок в России

Сирены будут звучать в Кургане непрерывно в случае ухудшения ситуации с паводком

Паводок в России

Уровень реки Тобол у Кургана почти достиг 10 м

Уровень реки Тобол у Кургана почти достиг 10 м
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });