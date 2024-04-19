Один из членов экипажа упавшего на Ставрополье самолета погиб

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Третий член экипажа упавшего на Ставрополье самолета, по уточненным данным, погиб, сообщает губернатор края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

"Получены уточненные данные по происшествию с российским военным самолетом в Красногвардейском округе. К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвертого летчика продолжаются", - написал Владимиров.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что на Ставрополье упал дальний бомбардировщик Ту-22М3, летчики катапультировались. "Три члена экипажа эвакуированы группой поиска и спасания. В настоящее время идет поиск одного летчика", - говорилось в сообщении министерства.

Боекомплекта на борту не было. Самолет упал в безлюдной местности.

Ранее в пятницу Владимиров сообщил, что двое летчиков доставлены в краевые медицинские учреждения.

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.