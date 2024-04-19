В Минобрнауки уточнили, что ректора Института Пушкина уволили неделю назад

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская была уволена с должности 12 апреля приказом Минобрнауки "в полном соответствии с нормами трудового законодательства", сообщили в пресс-службе министерства.

Смену ректора вуза там объяснили обнаруженными фактами ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства.

СМИ сообщали, что Трухановская находится на больничном. Утром 19 апреля Минобрнауки сообщило о смене руководителя вуза и о назначении исполняющим обязанности обязанности ректора проректора МГУ Никиты Гусева.

Утром в пятницу в Минобрнауки сообщили, что исполняющим обязанности ректора вуза назначен проректор МГУ Никита Гусев.

16 апреля Рособрнадзор вынес предостережение пяти вузам о недопустимости нарушения требований к экзамену по русскому языку как иностранному, среди них и Институт имени Пушкина.

18 апреля глава Минобрнауки Валерий Фальков поручил до 1 мая отстранить коммерческие организации от проведения экзамена по русскому языку для иностранцев.

Ранее в апреле Черемушкинский суд избрал меру пресечения трем фигурантам уголовного дела о незаконной выдаче сертификатов на знание русского языка и истории, в том числе сотрудниками Института русского языка имени Пушкина. По версии московского главка СК, не позднее 11 декабря 2023 года на юго-западе Москвы группа лиц, в том числе сотрудники института Пушкина, организовали незаконную выдачу иностранцев "сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России для дальнейшего их предоставления в миграционные органы МВД". При этом большинство иностранцев фактически этими знаниями не обладала, считает следствие, и "указанные преступные действия способствовали оформлению вида на жительство на территории московского региона".