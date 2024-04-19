Две женщины пострадали при обстреле белгородского села

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны территории Белгородского района, есть пострадавшие.

"Под обстрел ВСУ попало село Ясные Зори Белгородского района. По данным медицины катастроф, два человека пострадали. У одной женщины резаная рана и осколочные ранения, у второй - осколочные ранения", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

По его данным, бригадами скорых раненых доставляют в областную клиническую больницу.

Также, по информации Гладкова, различные повреждения зафиксированы в трех частных жилых домовладениях.