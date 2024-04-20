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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:36

Беременная женщина погибла при обстреле ВСУ села в Белгородской области

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Беременная женщина погибла в Шебекинском городском округе Белгородской области в результате обстрела со стороны Украины.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что обстреляно было село Новая Таволжанка. Женщину ранило осколком снаряда. Ее доставили в больницу, но от полученных травм и женщина, и ее нерожденный ребенок скончались, написал он в своем телеграм-канале.

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Кроме того, по данным Гладкова, при атаке пострадали несколько человек.

"Еще три человека пострадали - женщина с контузией и осколочным ранением бедер доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. У одного мужчины контузия и ссадина на ноге, у второго - ссадина коленного сустава. Бригадами скорой была оказана вся необходимая помощь на месте, от госпитализации пострадавшие отказались", - сообщил глава региона.

Осколками выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы в 12 частных жилых домовладениях и двух легковых автомобилях.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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