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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Спад воды ожидается в Тоболе около Кургана в ближайшие 48 часов

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Тобол возле Кургана пойдет на спад в ближайшее два дня, прогнозирует главное управление МЧС РФ по Курганской области в воскресенье.

"В ближайшие 1-2 дня на р. Тобол у г. Кургана ожидается постепенный спад уровня воды. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная", - говорится в прогнозе гидрологической обстановки в регионе.

О стабилизации воды в областном центре заявил также курганский губернатор Вадим Шумков.

"Вода в Кургане стабилизировалась и потихоньку пошла на спад. Это не повод расслабиться, так как сейчас основная задача здесь - держать дамбу до снижения уровня ниже опасного", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По данным правительства региона, на 08:00 (06:00 по Москве) уровень воды в Тоболе опустился до 1004 см, снизившись за ночь на 5 см.

Как ранее сообщал Шумков, правобережная часть Кургана, где расположено более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена. Вода из Кургана идет в Белозерский округ. Власти в субботу призвали эвакуироваться жителей 20 сел округа.

Курган Вадим Шумков Тобол
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