Комитет Думы предложил доработать проект о доверенных лицах при банковских онлайн-операциях

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку считает, что принятие законопроекта, согласно которому системно значимые банки будут обязаны соблюдать правило доверенных лиц при онлайн-операциях по счетам граждан, может привести к ограничению конкуренции, предлагает доработать текст документа.

Отзыв на законопроект (№476442-8) был утвержден на заседании комитета в среду.

Проект закона в ноябре 2023 года внесла в парламент группа депутатов, среди которых глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Документ предлагает обязать системно значимые кредитные организации обеспечить возможность клиентам – физическим лицам назначать третьих лиц, которые будут подтверждать намерение клиентов перевести средства с использованием дистанционных (цифровых) каналов. Доверенное лицо в течение 12 часов с момента получения уведомления от банка подтверждает либо отклоняет операцию клиента. Порядок информирования банком доверенного лица, тарифы за указанное информирование будут определены в отдельном соглашении.

В отзыве комитета, с которым ознакомился "Интерфакс", говорится, что по состоянию на 1 марта 2024 года в РФ действует всего 321 кредитная организация, из которых 222 банка с универсальной лицензией, 99 – с базовой, а также 37 небанковских кредитных организаций.

"При этом системно значимых кредитных организаций в Российской Федерации всего 13, в связи с чем реализация проектируемых норм может создать неблагоприятные условия для развития конкуренции на финансовом рынке, создаст неравные условия для потребителей финансовых услуг", - говорится в отзыве. Комитет отмечает, что в пояснительных материалах не приведено обоснование такого узкого круга лиц (кредиторов), на которых возлагается указанная обязанность.

Комитет также отмечает, что из текста законопроекта и представленных материалов однозначно нельзя установить вид доверенности, которая будет необходима для подтверждения перевода средств.

Также не урегулирован порядок информирования банком доверенной стороны о намерении представляемого лица совершить операцию, равно как и информирование доверенной стороной кредитора о подтверждении или отклонении указанной операции в том случае, если доверенная сторона и сам представляемый являются клиентами разных банков.

"Комитет поддерживает принятие законопроекта в первом чтении при условии его доработки с учетом высказанных замечаний", - говорится в отзыве думского комитета.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.