ФСИН начала проверку в связи с жалобами заключенных колонии "Черный дельфин"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) проводит проверку после информации о жалобах заключенных на неправомерные действия сотрудников ИК №6, известной как "Черный дельфин".

"Никакой информации по этому вопросу у нас нет. Мы направили туда (в колонию - ИФ) с проверкой комиссию из центрального аппарата, чтобы на месте разобраться и объективно посмотреть, оценить и отреагировать", - сообщил глава ФСИН Аркадий Гостев на встрече с журналистами.

"Черный дельфин" - это исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева ранее сообщила "Интерфаксу", что ей поступило обращение с указанием фамилий избитых в текущем году заключенных "Черного дельфина".

"По их словам, к ним регулярно применяются физические наказания, в том числе за невыработку нормы плана на производстве. Одна из форм пыток - требование стоять в позе "ласточки" по нескольку часов", - сказала Меркачева.

Со своей стороны, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить правомерность действий сотрудников ИК №6.