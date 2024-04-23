Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:55

ФСИН начала проверку в связи с жалобами заключенных колонии "Черный дельфин"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) проводит проверку после информации о жалобах заключенных на неправомерные действия сотрудников ИК №6, известной как "Черный дельфин".

"Никакой информации по этому вопросу у нас нет. Мы направили туда (в колонию - ИФ) с проверкой комиссию из центрального аппарата, чтобы на месте разобраться и объективно посмотреть, оценить и отреагировать", - сообщил глава ФСИН Аркадий Гостев на встрече с журналистами.

"Черный дельфин" - это исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева ранее сообщила "Интерфаксу", что ей поступило обращение с указанием фамилий избитых в текущем году заключенных "Черного дельфина".

"По их словам, к ним регулярно применяются физические наказания, в том числе за невыработку нормы плана на производстве. Одна из форм пыток - требование стоять в позе "ласточки" по нескольку часов", - сказала Меркачева.

Со своей стороны, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить правомерность действий сотрудников ИК №6.

Ева Меркачева Татьяна Москалькова ФСИН Аркадий Гостев Черный дельфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шойгу заявил, что в войска скоро поступят системы ПВО нового поколения С-500

Шойгу заявил, что в войска скоро поступят системы ПВО нового поколения С-500

НАУФОР обеспокоена истребованием у добросовестных покупателей акций СМЗ

Шойгу оценил потери армии Украины за время СВО в почти полмиллиона человек

Компании ЕС не смогут предоставлять профуслуги своим "дочкам" в России с июня

Традиционного шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет

Традиционного шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет

По иску к бывшим владельцам ЧЭМК завершены 8 исполнительных производств из 11

Школы и колледжи обяжут ввести курс по управлению БПЛА с сентября

Школы и колледжи обяжут ввести курс по управлению БПЛА с сентября
Паводок в России

В тюменском селе Тукуз из-за паводка ввели режим ЧС

Паводок в России

Уровень воды в Тоболе у Кургана за 12 часов снизился на 11 см

Уровень воды в Тоболе у Кургана за 12 часов снизился на 11 см
Военная операция на Украине

Над Белгородской областью за ночь сбили четыре снаряда РСЗО "Ольха"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });