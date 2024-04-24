Что произошло за день: среда, 24 апреля

Арест замминистра обороны, подписание закона о помощи Украине и проблема с транзитными рейсами Turkish Airlines

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Замминистра обороны Тимур Иванов арестован до 23 июня. Он категорически отрицает свою причастность к инкриминируемому преступлению, защита намерена добиваться освобождения Иванова из следственного изолятора. Адвокат рассказал, что его подзащитному вменяется помощь фирмам, безвозмездно проводившим для него ремонтно-строительные работы. Между тем источник рассказал, что по этом делу проходит третий фигурант, которому вменяется дача взятки.

- Байден подписал закон о дополнительной военной помощи Украине. В новый пакет военной помощи вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, зенитные ракеты RIM-7 и Stinger. В пакет входит и закон, предусматривающий возможность введения новых санкций против РФ, Китая, Ирана, включая передачу конфискованных российских активов Киеву, и блокировки китайской соцсети TikTok.

- Генпрокурор Краснов назвал недостаточными усилия чиновников по предотвращению паводков. Он заявил, что в январе требовал от министра природных ресурсов и руководителя Росгидромета устранить нарушения, но принятые ими меры оказались неэффективными и недостаточными.

- Turkish Airlines закрыла продажи единых билетов на рейсы из России в Мексику. Ранее российские транзитные пассажиры сталкивались с тем, что их при наличии билета не пускали на рейс Turkish Airlines из Стамбула в страны Латинской Америки. Сообщалось, что проблемой занимается МИД РФ.

- "Северсталь" и ФАС договорились о снижении штрафа по делу металлургов в 10 раз.

- Российский бизнес Hugo Boss будет продан АО "Стокманн". Правительственная подкомиссия одобрила сделку. Одним из ее условий стало сохранение всех рабочих мест в Hugo Boss.

- ВТБ начнет выдачу ипотечных кредитов в Крыму. Оформлением кредитов будут заниматься в офисах РНКБ (входит в группу ВТБ) в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте.