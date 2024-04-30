Уровень реки Ишим продолжает подниматься в Тюменской области

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим продолжает расти в городе Ишим и в районе села Абатское в Тюменской области, прибавив за сутки по 7 см, сообщает пресс-служба МЧС РФ во вторник.

В Ишиме фактический уровень воды - 1052 см (критический уровень 850 см). возле Абатского - 1221 см (960 см).

В районе села Ильинка уровень воды снизился на 4 см и составляет 858 см.

В Абатском районе основные усилия направлены на защиту участка федеральной трассы Тюмень-Омск.

"Сотрудники МЧС России уделяют пристальное внимание земляной насыпи вдоль автодороги Р-402 и ведут работы по ее укреплению в местах протечки при необходимости. На данном участке трассы организовано реверсивное движение транспортных средств", - отмечает пресс-служба.

По руслу реки Ишим продолжаются работы по мониторингу паводковой обстановки, укреплению дамб и временных земляных насыпей. Проводится оповещение населения о необходимости заблаговременно покинуть населенные пункты, попадающие в зону возможного подтопления. В Абатском провели эвакуацию населения и животных. За земляными насыпями внутри села ведется круглосуточное наблюдение.

На сегодняшний день в 36 населенных пунктах Тюменской области остаются подтопленными 205 домов, 523 дачных дома, 2935 приусадебных участков, 25 участка автомобильных дорог. Эвакуировано более 6 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся 665 человек, из них 231 ребенок.

Общая группировка сил и средств МЧС на подтопленных территориях региона составляет 536 человек, 59 единиц техники и 18 плавсредств. Для постоянного мониторинга паводковой обстановки применяется три беспилотника.