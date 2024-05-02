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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:03

Под санкции США попал золотодобытчик "Рудник Каральвеем"

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - США ввели санкции против золотодобытчика "Рудник Каральвеем", сообщило OFAC.

"Каральвеем" занимается добычей золота на Чукотке, входит в топ-30 российских золотодобытчиков.

Рудник находится под управлением УК "Золотые проекты" семьи Леваевых. Согласно отчету, единственным акционером рудника на конец прошлого года оставалась компания "Ябоки Лимитед". В 2022 году Yaboki Limited редомицилировалась с Кипра в калининградский САР как международная компания, а в 2023 году сменила статус на ООО. Конечным бенефициаром "Рудника Каральвеем" является Айелет Леваев Джакобсон, гражданка Израиля.

США САР Кипр Ябоки Лимитед Айелет Леваев Джакобсон Рудник Каральвеем
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