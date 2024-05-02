Минсельхозу поручено скорректировать "зерновой демпфер" и расширить льготное кредитование

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минсельхозу при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти подготовить комплекс первоочередных мероприятий, направленных на увеличение предложения продукции АПК, сообщила пресс-служба правительства.

Поручения даны по итогам стратегической сессии, состоявшейся 9 апреля.

Комплекс мер должен включать меры "по корректировке демпферных механизмов на зерновые культуры для сохранения нормы экспортной маржи при колебаниях мировых цен для дальнейшего реинвестирования полученной прибыли в отрасль".

Кроме того, правительство ждет от Минсельхоза предложения по расширению льготного кредитования для создания дополнительных мощностей в животноводстве и птицеводстве, по сокращению дефицита продовольственных товаров на региональных рынках, по уточнению производственных планов с учетом изменения структуры спроса.

"Зерновой демпфер", предусматривающий плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей, действует в России со 2 июня 2021 года. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тысяч с 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15 875 рублей с 13 875 рублей за тонну.

Как сообщал в марте министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, Минсельхоз не планирует отменять экспортные пошлины на зерно, но готов к их корректировке исходя из текущих реалий для снижения финансовой нагрузки на производителей зерна.

По оценке некоторых экспертов зернового рынка базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу может повыситься до 18-19 тысяч рублей за тонну.