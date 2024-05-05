Число подтопленных паводком дачных домов сократилось в Тюменской области

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Количество подтопленных из-за паводка дачных домов в Тюменской области сократилось, тогда как приусадебных участков - выросло.

Пресс-служба МЧС РФ сообщает, что в 47 населенных пунктах остаются подтопленными 385 жилых домов, 345 дачных домов, 3 232 приусадебных участка, 35 участков автодорог.

По данным на субботу, также в 47 населенных пунктах было подтоплено 384 жилых дома, 523 дачных дома, 3 225 приусадебных участков, 34 участка автодорог.

Таким образом, за сутки один жилой дом освободился от воды. Число подтопленных дачных домов сократилось на 178.

Однако число подтопленных приусадебных участков выросло на семь, участков дороги - на один.

В сообщении говорится, что уровень реки Ишим в одноименном городе, в районе сел Ильинка и Абатское продолжает снижаться. В Викуловском районе вода продолжает прибывать.

Сотрудники МЧС России помогают жителям эвакуироваться. В селах, отрезанных водой от большой земли, организованы лодочные переправы.