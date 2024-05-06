В Кремле сообщили, что Путин проведет переговоры с Пашиняном 8 мая

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьером Армении Николом Пашиняном 8 мая "расставит точки над i" по ряду накопившихся проблем, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"После него (заседания Высшего евразийского экономического совета - ИФ) будет проведена двусторонняя встреча с премьером Армении Пашиняном. Как ожидается, двусторонний контакт будет весьма содержательным, потому что накопилось много вопросов для обсуждения", - сказал он журналистам.

За последнее время, отметил Ушаков, "в отношениях между Россией и Арменией накопились проблемные вопросы, которые, как мы ожидаем, будут откровенно обсуждены между лидерами".

В частности, Ушаков напомнил, что "сам Пашинян в апреле заявлял, что отношения с Москвой переживают не лучшие времена".

Он также обратил внимание на сокращение контактов на различных уровнях между двумя странами в последнее время. В частности, отметил Ушаков, в последний раз Путин и Пашинян общались лично на саммите ЕАЭС в декабре 2023 года в Санкт-Петербурге.

"Раздается критика и в адрес России, и в адрес ОДКБ. Армения де-факто заморозила свое участие, хотя пока не отказывается (полностью от участия в работе ОДКБ - ИФ), но не участвует в учениях и собирается воздерживаться от финансирования ОДКБ. Параллельно Армения демонстративно развивает диалог с Западом. В том числе рассматриваются различные варианты присоединения к Евросоюзу, активизируются связи по натовской линии и так далее", - рассказал Ушаков.

"Очень много сейчас накопилось вопросов, которые требуют обсуждения именно между лидерами", - сказал помощник президента России.

"Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы придаем очень важное значение именно этой двусторонней встрече, которая, как мне представляется, поможет расставить многие точки над i", - добавил Ушаков.