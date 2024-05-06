В Севастополе восстановлено движение морского пассажирского транспорта

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте открыто после временной остановки в понедельник, сообщает телеграм-канал Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.

Остановка продлилась около 40 минут, ее причины не назывались.

Ранее в понедельник ночью было приостановлено движение транспорта по Крымскому мосту примерно на 50 минут.