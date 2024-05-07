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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Правительство скоро обсудит отмену запрета на экспорт бензина

Об этом заявил и.о. вице-премьера Александр Новак, отметив, что внутренний рынок перенасыщен

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Внутренний рынок бензина уже перенасыщен, в ближайшее время правительство рассмотрит возможность отмены введенного с марта по сентябрь запрета на экспорт, сообщил журналистам и.о. вице-премьера Александр Новак.

"Мы этот вопрос сейчас рассматриваем", - ответил он на соответствующий вопрос "Интерфакса".

"Минэнерго сейчас предлагает рассмотреть вопрос, чтобы разрешить экспорт бензина на какой-то период, чтобы потом не иметь дефицита. На сегодняшний день меры, которые были приняты с 1 марта по закрытию экспорта, сработали в полном объеме. Рынок насыщен и даже перенасыщен, - добавил Новак. - В ближайшее время мы рассмотрим в правительстве предложения Минэнерго".

"Мы постоянно мониторим рынок на предмет принятия мер как в части недопущения дефицита, так и в части избежания затоваривания. Запрет экспорта бензина или снятие запрета в числе мер, которые могут быть использованы. Это в проработке", - сказал "Интерфаксу" и.о. министра энергетики Николай Шульгинов.

Александр Новак Минэнерго Николай Шульгинов Правительство
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