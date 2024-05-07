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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Новый фильм Ричи "Министерство неджентльменских дел" выйдет в прокат в РФ 13 мая

Новый фильм Ричи "Министерство неджентльменских дел" выйдет в прокат в РФ 13 мая
Кадр из фильма "Министерство неджентльменских дел"
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Фильм британского режиссера Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел", который ранее не получил прокатное удостоверение, выйдет в широком прокате и онлайн 13 мая, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе онлайн-кинотеатра Кинопоиск.

Как отметили в компании, Ассоциация владельцев кинотеатров и Кинопоиск впервые в истории российского проката договорились о такой форме релиза для блокбастера.

В начале апреля в пресс-службе компании-прокатчика "Вольга" "Интерфаксу" сообщили, что Минкультуры РФ отказало в прокате фильму "Министерство неджентльменских дел" британского режиссера Гая Ричи. Фильм тогда не получил прокатное удостоверение на выбранную дату на основании подпункта "е" пункта 18 правил выдачи. В Минкультуры РФ позже разъяснили, что решение принято из-за несоответствия документов.

По информации СМИ, фильм должен был выйти в прокат 25 апреля.

Сценарий фильма основан на книге Дэмиена Льюиса "Министерство неджентльменской войны: как тайные войны Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции". Речь идет о спецгруппе, созданной во время Второй мировой войны премьер-министром Уинстоном Черчиллем и военными чиновниками. Компанию бойцов собрали в основном из преступников и отправили на миссию против нацистов.

Гай Ричи
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