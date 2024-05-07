Путин поручил правительству приоритетно направлять дополнительные доходы на нацпроекты

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ должно обеспечить направление в приоритетном порядке дополнительных доходов федерального бюджета, которые формируются в процессе его исполнения, на реализацию национальных целей. Такое поручение содержится в указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", подписанном президентом Владимиром Путиным.

Кроме того, ежегодно при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период правительство должно предусматривать в приоритетном порядке бюджетные ассигнования на реализацию национальных целей, говорится в указе, текст которого опубликован на сайте Кремля.