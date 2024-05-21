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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

В I чтении принят проект о доверенных лицах при банковских онлайн-операциях

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, по которому системно значимые банки будут обязаны соблюдать правило доверенных лиц при онлайн-операциях по счетам граждан.

Проект закона (№476442-8) в ноябре 2023 году внесла в парламент группа депутатов, среди которых глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Документ предлагает обязать системно значимые кредитные организации обеспечить возможность клиентам - физическим лицам назначать третьих лиц, которые будут подтверждать намерение клиентов перевести средства с использованием дистанционных (цифровых) каналов. Доверенное лицо в течение 12 часов с момента получения уведомления от банка подтверждает либо отклоняет операцию клиента. Порядок информирования банком доверенного лица, тарифы за указанное информирование будут определены в отдельном соглашении.

В случае принятия законопроект вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Госдума
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