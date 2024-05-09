Путин в четверг примет парад Победы и проведет переговоры иностранными лидерами

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг примет парад Победы, на котором в качестве гостей будут присутствовать лидеры ряда стран СНГ, а также Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

Как ранее рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, на параде будут присутствовать президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Сердар Бердымухамедов.

При этом Ушаков отдельно отметил, что на параде не будет президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна.

Помощник российского президента сказал, что в Азербайджане в это же время будут проводиться торжественные мероприятия, посвященные памяти бывшего руководителя страны Гейдара Алиева. Кроме того, Ушаков напомнил, что действующий президент Азербайджана совсем недавно был в России с визитом.

В свою очередь, Пашинян, который прибыл в Москву 8 мая для участия в саммите ЕАЭС, напомнил, что он присутствовал на параде в 2023 году и заявил, что не считает целесообразным посещать торжественные мероприятия 9 мая на Красной площади ежегодно.

По словам Ушакова, на парад также приглашены руководители структур СНГ, Союзного государства России и Белоруссии, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и главы посольств и военные атташе из дружественных РФ государств.

Помощник президента России сказал, что после завершения парада Путин и другие высокопоставленные гости примут участие в церемонии совместного возложения цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду, а затем в Кремле состоится торжественный прием.

"После этого лидеры стран СНГ покинут Москву, а наш президент проведет переговоры с президентом Республики Кубы, затем с президентом Лаоса и с президентом Республики Гвинеи-Бисау", - сказал Ушаков.

Говоря о переговорах Путина с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канель Бермудесом, помощник президента России сообщил, что лидеры двух стран обсудят вопросы многоплановых двусторонних связей, в том числе в сфере дипломатии, политики и экономики.

Кубинский руководитель накануне участвовал в саммите ЕАЭС, где его страна является наблюдателем.

Что касается президента Лаоса Тхонлуна Сисулита, то Ушаков заметил, что он является давним и надежным другом РФ и уже давно обещал приехать на парад.

Говоря о переговорах с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, помощник российского президента сказал, что лидеры стран планируют обсудить углубление двусторонней кооперации и международное сотрудничество.