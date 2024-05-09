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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Президент РФ напомнил, что Москва не принижает заслуги союзников во Второй мировой войне

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Россия никогда не принижала заслуги союзников во Второй мировой войне и всегда будет верна духу союзничества, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия никогда не принижала значение Второго фронта и помощи союзников, мы чтим отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, подпольщиков, партизан, мужество народа Китая, сражавшегося за свою независимость против агрессии милитаристской Японии", - сказал глава государства на параде Победы на Красной площади в Москве в четверг.

Он отметил при этом: "Мы никогда не забудем нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества".

Владимир Путин Москва Япония Китай Красная площадь
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