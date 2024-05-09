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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Парад Победы с участием более четырех тысяч военных прошел в Петербурге

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Дворцовой площади в Петербурге, передал в четверг корреспондент "Интерфакса".

В параде войск Санкт-Петербургского гарнизона приняли участие военнослужащие соединений и воинских частей Ленинградского военного округа, воспитанники довузовских учреждений Минобороны РФ, курсанты и слушатели военных вузов, юнармейцы, представители силовых структур. Всего по Дворцовой площади прошли более 4 тыс. человек.

Колонну техники по традиции возглавил танк Т-34. За ним проехали автомобиль ГАЗ-57 и бронетранспортер БТР-40. Кроме того, в параде приняли участие советские боевые машины реактивной артиллерии БМ-13 "Катюша".

Также по Дворцовой площади прошли бронеавтомобили "ВПК-Урал" и "Тигр-М", КАМАЗы с 152-мм гаубицами Мста-Б, зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" и другая военная техника.

Всего в параде приняли участие свыше 80 единиц боевой техники.

С трибун за парадом наблюдали ветераны, представители общественных организаций, религиозных конфессий, органов власти.

Торжества в честь Дня Победы в Петербурге традиционно завершатся в 22:00 праздничным артиллерийским салютом у стен Петропавловской крепости.

Петербург Парад Победы
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