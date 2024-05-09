Путин отметил, что Россия выступает за равную и неделимую безопасность

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Россия продолжит взаимовыгодное партнерство со всеми странами, разделяющими ценности свободы и справедливости, выступает за равную и неделимую безопасность, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Хочу подчеркнуть: Россия продолжит курс на развитие взаимовыгодного партнерства, дружбы со всеми, кто разделяет ценности свободы и справедливости, выступает за неукоснительное соблюдение норм международного права и всеобъемлющую равную и неделимую систему безопасности", - сказал он, выступая на приеме в честь глав делегаций государств, принимающих участие в мероприятиях по случаю празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Путин подчеркнул, что это долг перед всеми, кто прошел страшные испытания Второй мировой войны. "Память о боевом братстве наших отцов, дедов и прадедов, открытость, взаимопонимание и дружба людей разных национальностей, культур и традиций - это будет надежной опорой для нашего движения вперед, для совместной работы во имя будущего", - сказал глава государства.