Число жертв удара по нефтебазе в Ровеньках в ЛНР достигло четырех

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в результате обстрела нефтебазы в городе Ровеньки Луганской народной республики, сообщил глава администрации города Андрей Рубанцов.

Еще 11 человек получили осколочные ранения и были направлены в городскую больницу, сообщил он в своем телеграм-канале в субботу.

Рубанцов отметил, что удар по городу Ровеньки был нанесен 10 мая "ракетой американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами". "Из-за обстрела произошло возгорание нефтебазы, повреждено двухэтажное здание и резервуары с топливом. В результате обстрела пострадало 42 дома...", - сообщил он.

Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко сообщала, что в результате удара украинской армии по нефтебазе в городе Ровеньки погибли три человека.