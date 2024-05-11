Мишустин предложил сохранить за Оверчуком, Трутневым и Хуснуллиным должности вице-премьеров

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил сохранить за Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным должности вице-премьеров в новом составе правительства.

В пресс-службе правительства сообщили, что Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав кабинета министров.

Финальные решения по распределению полномочий вице-премьеров в новом составе правительства будут утверждены после рассмотрения их кандидатур Госдумой РФ и дополнительных консультаций с президентом России Владимиром Путиным.