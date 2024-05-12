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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Комитеты Думы поддержали кандидатуры Голиковой, Котякова, Трутнева и Чекункова

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Профильные комитеты поддержали кандидатуры Татьяны Голиковой, Антона Котякова, Юрия Трутнева и Алексея Чекункова.

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Кандидатуры Голиковой на должность заместителя председателя правительства и Котякова на должность министра труда поддержаны профильным комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

На встрече с депутатами Голикова и Котяков представили планы по достижению национальных целей развития, определенных президентом страны в майском указе, и их ключевых показателей.

Как отметила Голикова в разговоре с депутатами, "цель предстоящей работы - достижение национальных целей, определенных президентом страны в майском указе этого года", говорится в сообщении. Основные ее инструменты - новые национальные проекты, разработка которых уже начата, добавила она.

Участники заседания также обсудили будущие нацпроекты "Семья", "Кадры", "Продолжительная и активная жизнь", сообщает телеграм-канал правительства РФ.

В свою очередь комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики единогласно поддержал кандидатуры Трутнева на должность заместителя председателя правительства - полпреда президента РФ в ДФО и АЧекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Они рекомендованы Госдуме для утверждения, сообщает телеграм-канале правительства РФ

Госдума
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