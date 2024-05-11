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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Кандидатура Татьяны Голиковой внесена на пост вице-премьера РФ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Татьяны Голиковой в качестве вице-премьера, отвечающего за деятельность Минздрава, Минтруда и Минкультуры, сообщает пресс-служба правительства.

"Татьяна Голикова в качестве вице-премьера продолжит курировать деятельность министерства здравоохранения, министерства труда и социальной защиты, министерства культуры. Также в сферу ее ведения войдет федеральное агентство по делам национальностей", - отметили в пресс-службе.

Пресс-секретарь председателя правительства РФ Борис Беляков добавил, что Голикова является многолетним куратором социальной политики, развития институтов и программ поддержки и защиты людей. По его словам, она также глубоко погружена в вопросы межнациональных отношений.

"Задача по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия в стране также будет решаться через сохранение традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей. Вопросами реализации национальной политики в этой сфере займется Татьяна Голикова", - сказал Беляков.

"Она глубоко погружена в вопросы межнациональных отношений и обладает колоссальным опытом системного и комплексного решения поставленных задач с опорой на обратную связь от людей. Сочетание этих качеств обеспечит должный подход к работе по развитию указанного направления", - отметил он.

Татьяна Голикова
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