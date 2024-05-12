В Белгороде начали разбор завалов на месте обрушения подъезда многоэтажки

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС приступили к разбору обрушившейся из-за обстрела секции десятиэтажки в Белгороде, сообщает телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

По его данным, на месте ведутся поисково-спасательные работы.

Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обрушении подъезда многоэтажного жилого дома в результате обстрела с украинской стороны.

"На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж", - написал Гладков в своем телеграм-канале в воскресенье.

В экстренных службах сообщили "Интерфаксу", что в результате обрушения секции 10-этажного дома на улице Щорса есть жертвы и что под завалами могут находиться до десяти человек.