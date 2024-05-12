В комитете Госдумы поддержали кандидатуру Любимовой на пост министра культуры

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Ольги Любимовой на пост министра культуры России, сообщается в телеграм-канале правительства.

"И. о. главы Минкультуры рассказала о планах, в которых особое внимание будет уделено задачам, поставленным Президентом в послании Федеральному Собранию и указах "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" и "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения", - отмечается в сообщении.

Накануне премьер РФ Михаил Мишустин предложил Госдуме, в частности, сохранить пост министра культуры в новом правительстве за Любимовой.