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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Шугаев сообщил, что продолжит работу на посту директора ФСВТС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что продолжит работу на своей должности, с помощником президента по вопросам ОПК Алексеем Дюминым организует полное взаимодействие.

"Слава богу, с вашего позволения, продолжу руководить. ...У меня никаких изменений нет, никаких указаний нет, я как осуществлял полномочия директора федеральной службы, так и остаюсь", - сказал Шугаев журналистам в среду.

Он заявил, что планирует организовать полное взаимодействие с помощником президента Алексеем Дюминым, который будет курировать вопросы ОПК.

"Раз он будет отвечать за военно-промышленный комплекс, раз этот вопрос у него будет в ведении, конечно, у нас будет полное взаимодействие. Оно, кстати, осуществлялось всегда с администрацией президента. Это было во времена, когда помощником был Кожин, и после его ухода функционал отчасти перешел к Юрию Викторовичу Ушакову", - сказал Шугаев.

"Несомненно, роль министерства обороны никто не уменьшал, потому что все поставки за рубеж, все переговоры, касающиеся перспективных тем, так или иначе без согласования с Минобороны невозможны. Поэтому с точки зрения будущей работы, как она будет выстраиваться, я думаю, просто будем больше координировать и больше упор делать на те задачи, которые будет ставить президент", - отметил глава ФСВТС России, комментируя изменения, согласно которым служба подчиняется напрямую главе государства.

ФСВТС Дмитрий Шугаев Алексей Дюмин
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