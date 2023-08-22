Yandex N.V. может "перезапустить" бренд своего международного бизнеса в начале 2024 г.

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Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Нидерландская Yandex N.V., холдинговая компания "Яндекса", ориентирует потенциальных сотрудников своего международного бизнеса, который планируется выделить в рамках готовящейся корпоративной реструктуризации, на скорый "перезапуск" уже под новым брендом.

В описаниях нескольких вакансий, размещенных на LinkedIn, говорится, что запуск обновленной компании намечен на начало 2024 года.

Реструктуризация "Яндекса" предполагает разделение бизнесов на российский и международный: российский бизнес планируется передать в "управление менеджмента", в то время как Yandex N.V. выйдет из числа владельцев бизнеса в РФ. Предполагается, что нидерландской компании перейдут международные части направлений "облаков", беспилотных автомобилей, образования и краудсорсинговой платформы.

"В рамках текущего переходного процесса, известного как Project LEFT, мы создаем новую компанию, которая намерена стать ведущим игроком на рынке технологий в Европе и на Ближнем Востоке", - говорится в описании вакансии специалиста по документообороту.

Project LEFT - это рабочее название самого проекта корпоративной реструктуризации, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с его условиями. Название будущей компании пока не анонсировали, добавил он.

Штаб-квартира Yandex N.V. располагается в Амстердаме. Кроме того, крупные офисы "Яндекса" есть в Тель-Авиве и Белграде.

"Яндекс" в своем годовом отчете указывал, что планирует вынести вопрос реструктуризации на рассмотрение акционеров в течение 2023 года. При этом в июне американская биржа Nasdaq разрешила "Яндексу" сохранить листинг при условии успешного проведения реструктуризации бизнеса до конца года. Сохранение листинга не подразумевает возобновление торгов, которые были приостановлены 28 февраля 2022 года.

Основным акционером "Яндекса" является семейный траст, учрежденный сооснователем компании Аркадием Воложем. Фонду принадлежит 8,5% капитала "Яндекса" и 45,1% голосов (в июне прошлого года он перестал принимать решения по голосованию акциями компании, теперь голос учитывается, исходя из рекомендаций совета директоров). Free float составляет 87,9% капитала (46,5% голосов).