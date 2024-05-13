Роскомнадзор ждет от TikTok ответа о соблюдении сервисом законодательства РФ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) после обращения "Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров" (АППСИМ) потребовал от платформы коротких видео TikTok предоставить информацию о соблюдении законодательства РФ, ответ пока не поступал, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор рассмотрел обращение "Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров". По итогам рассмотрения ведомство направило в адрес TikTok запросы с требованием предоставить информацию о соблюдении российского законодательства", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что "по состоянию на 19:00 13 мая ведомство не получило ответ от компании".

6 марта 2022 года компания TikTok заявила, что приняла решение о временном запрете на размещение новых роликов и прямых трансляций в РФ из-за закона о фейках.

В середине апреля этого года АППСИМ сообщила, что обратилась в РКН с просьбой "рассмотреть возможность применить высшую меру наказания к сервису и заблокировать работу данной соцсети на территории РФ, так как компания ByteDance официально заявила, что больше не хочет работать в нашей стране". Ассоциация заявляет, что компания не исполняет требование закона о локализации данных россиян на территории РФ, а также не разместила на своем ресурсе информацию о политике применения рекомендательных технологий. В то же время блокировка сервиса, по мнению АППСИМ, позволит российским соцсетям коротких видео нарастить свою аудиторию.

В понедельник в СМИ появилась информация, что РКН после обращения организации потребовал от администрации TikTok отчитаться об исполнении законов "О персональных данных" и "Об информации".