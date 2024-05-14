Вклад бизнеса в комплексное развитие села за 5 лет достигнет 17 млрд рублей

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Внебюджетное финансирование госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", которая реализуется в России уже пятый год, за этот период достигнет 17 млрд рублей, сообщил кандидат в вице-премьеры Дмитрий Патрушев на пленарном заседании Форума тружеников села.

"Финансирование госпрограммы ежегодно увеличивается. За пять лет совокупно оно составило более 255 млрд рублей. При этом большую, очень большую лепту вносит и бизнес, вкладывая собственные средства в преображение территорий. За пять лет объем из внебюджетных источников у нас достигнет 17 млрд рублей", - сказал он.

По его словам, с учетом 2024 года мероприятия госпрограммы в разной степени охватят каждого третьего, кто живет в сельской местности. В частности, за пять лет показатель введенной жилищной площади превысит 9,5 млн кв. метров. С учетом механизма предоставления жилья в наем уже более 150 тысяч семей смогли улучшить жилищные условия.

При этом Патрушев подчеркнул, что "в целом, опираясь на имеющиеся результаты, необходимо ускорять процесс преобразований на сельских территориях". "На наш взгляд, делать это нужно с привлечением ресурсов не только госпрограммы Минсельхоза, но и других госпрограмм, которые включают мероприятия в сельской местности", - сказал он.

Как заявил Патрушев, для масштабирования мероприятий госпрограммы с 2025 года Минсельхоз планирует скорректировать механизм ее реализации.

Как сообщалось, комплексное развитие сельских агломераций ведомство планируется за счет синхронизации ресурсов различных госпрограмм. В настоящее время, помимо госпрограммы Минсельхоза, по линии других ведомств еще как минимум в 14 госпрограммах заложены механизмы по развитию сельских территорий. Предлагается перенастроить систему работы с отраслевого принципа оказания господдержки на комплексное обустройство территорий.

Для этого Минсельхоз сформировал сеть опорных сельских населенных пунктов и с 2025 года планирует начать реализацию 6-летних планов по их развитию. На первом этапе для апробации механизма в пилотном режиме определен 81 опорный населенный пункт. Далее эта работа будет масштабироваться, сообщал Патрушев на заседании Совета законодателей в конце апреля.