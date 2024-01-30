Мосгордума предложила обновить регулирование езды на самокатах в КоАП

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Мосгордуме хотят ускорить процесс принятия поправок в федеральный Кодекс об административных правонарушениях до 1 апреля и ввести в КоАП новый субъект административной ответственности - пользователья средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщил в Telegram спикер палаты Алексей Шапошников.

"Подготовлен проект закона, который введет в КоАП РФ новый субъект административной ответственности - пользователя СИМ, а также установит ответственность пользователей СИМ за значимые нарушения", - написал он.

Среди значимых нарушений он отметил поездки в состоянии опьянения, оставление места ДТП и создание помех для движения пешеходов.

Размер административных штрафов за эти нарушения законопроект не меняет, они не будут превышать 1500 рублей. Штраф в 1000 рублей предусмотрен за создание помех движению пешеходов.

Спикер Мосгордумы отметил, что в России в ДТП с участием СИМ за девять месяцев прошлого года погиб 31 человек, ранено больше 2,5 тыс. Большая часть аварий приходится на Москву, Петербург, Тюменскую область и Краснодарский край.

"Наша задача - максимально обезопасить всех участников движения, пешеходов, пользователей СИМ, автомобилистов, сберечь их жизни и здоровье. Уверен, что с решением вопроса нужно поторопиться. 1 апреля стартует новый прокатный сезон, и к этому сроку нужно иметь уже обновленный механизм правового регулирования СИМ в КоАПе РФ", - подчеркнул Шапошников.

Мосгордума должна рассмотреть это законопроект в феврале. "После принятия постановления Думы направим законопроект в правительство России для получения официального отзыва, а затем внесем в Госдуму", - добавил председатель столичного парламента.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что Шапошников подготовил поправки к КоАП, предусматривающие наказание до 30 тысяч рублей для граждан на СИМ, нарушающих правила дорожного движения.