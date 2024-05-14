Семь пассажирских поездов задерживаются после схода вагонов под Волгоградом

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Семь поездов задерживаются из-за ЧП на станции Котлубань в Волгоградской области, где во вторник произошел сход вагонов грузового поезда, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги в своем телеграм-канале.

В частности, с задержками от 1 до 3,5 часов следуют поезда: №13 Имеретинский курорт - Саратов; №255 Кисловодск - Екатеринбург; №60 Новокузнецк - Кисловодск; №201 Анапа - Красноярск; №59 Кисловодск - Новокузнецк; №14 Саратов - Имеретинский курорт; №1 Волгоград - Москва.

"В настоящее время на станции Котлубань продолжаются работы по ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда. В них задействованы два восстановительных поезда, 17 единиц техники и около 200 железнодорожников", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во вторник из-за постороннего вмешательства на станции Котлубань произошел сход нескольких вагонов грузового поезда. На участке организовано реверсивное движение. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, на станции в 01:55 также загорелись цистерны с топливом и вагон с пиломатериалами. Пожар ликвидировали в 03:38. Никто не пострадал.