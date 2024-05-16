В Волгоградской области полностью восстановили движение поездов после аварии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Волгоградской области полностью восстановлено движение поездов через станцию Котлубань, где 14 мая товарный поезд сошел с рельсов, инфраструктуру там починили, сейчас поезда там следуют без ограничений и по расписанию в обоих направлениях, сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги.

В ликвидации аварии были задействованы 2 восстановительных поезда, 17 единиц техники и около 200 железнодорожников.

14 мая сообщалось, что из-за постороннего вмешательства на станции Котлубань произошел сход нескольких вагонов грузового поезда. На участке было организовано реверсивное движение. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, на станции в 01:55 также загорелись цистерны с топливом и вагон с пиломатериалами. Пожар ликвидировали в 03:38. Никто не пострадал.