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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:46

Антитеррористические учения пройдут 20 мая в школах, колледжах и детских лагерях

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Всероссийские учения по противодействию террористической угрозе пройдут для сотрудников школ, колледжей и детских лагерей России 20 мая, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"К проведению всероссийского учения в 10 утра по местному времени 20 мая приступить", - сказал Кравцов во время совещания в пятницу, посвященному старту учений по действиям при террористической угрозе.

Он отметил, что ключевыми задачами учения станут: закрепление умений и навыков по разработанному алгоритму действий в условиях террористической угрозы, а также психологическая готовность при их выполнении; проверка готовности систем оповещения при угрозе террористического акта; отработка информационного взаимодействия с антитеррористическими службами.

Со своей стороны, глава МЧС РФ Александр Куренков отметил, что сотрудникам образовательных учреждений необходимо проинструктировать детей о действиях при нахождении беспилотных летательных аппаратов - "чтобы при нахождении обломков БПЛА они их не трогали". "И вообще о неизвестных объектах необходимо сообщать взрослым", - сказал министр.

В конце августа прошлого года прошли первые всероссийские учения по реагированию на террористические угрозы и другие чрезвычайные ситуации в российских школах, колледжах и техникумах

МЧС РФ Минпросвещения РФ
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