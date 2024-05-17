Путин заявил, что обсуждал с Си Цзиньпином идею Макрона об олимпийском перемирии

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в его беседе с председателем КНР Си Цзиньпином затрагивалась инициатива президента Франции Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии.

"Председатель Си Цзиньпин говорил мне об этом, мы с ним эту тему обсуждали - просто затронули", - сказал Путин журналистам в Харбине в ходе своего визита в Китай.

По его мнению, "принципы олимпизма, в том числе олимпийского перемирия, очень правильными являются" и в целом сама по себе идея правильная и конструктивная.

Однако, считает президент РФ, вопрос в том, что "именно сегодняшние международные спортивные чиновники нарушают принципы олимпийской хартии".

"Они политизируют спорт, что совершенно недопустимо, имею в виду предназначение спорта как площадки для общения людей и поиска компромиссов в ходе этого общения", - сказал Путин.

"Они сами нарушают, в том числе и в данном случае в отношении России, не допуская наших спортсменов выступать на Олимпийских играх со своим знаменем, со своим флагом и со своей национальной музыкой, с гимном, в отношении нас нарушают, а хотят, чтобы мы в свою очередь исполняли те правила, которые они нам диктуют", - отметил он.

"Разве это соответствует каким-то элементарным нормам справедливости? Ничего подобного нет", - заявил президент.

Он подчеркнул: "для того чтобы что-то требовать или ждать от других, самим нужно исполнять эти правила".

По мнению Путина, сегодня ситуация в олимпийский сфере превратилась в коммерческую корпорацию - "все построено на получении денег от спонсоров, от крупных информационных компаний за трансляцию".

Если олимпийские чиновники будут ставить деньги во главу угла и делать главным принципом своей деятельности извлечение прибыли, "то ничего хорошего в будущем олимпийского движения просто не предвидится", считает он.