Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:18

Путин заявил, что обсуждал с Си Цзиньпином идею Макрона об олимпийском перемирии

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в его беседе с председателем КНР Си Цзиньпином затрагивалась инициатива президента Франции Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии.

"Председатель Си Цзиньпин говорил мне об этом, мы с ним эту тему обсуждали - просто затронули", - сказал Путин журналистам в Харбине в ходе своего визита в Китай.

По его мнению, "принципы олимпизма, в том числе олимпийского перемирия, очень правильными являются" и в целом сама по себе идея правильная и конструктивная.

Однако, считает президент РФ, вопрос в том, что "именно сегодняшние международные спортивные чиновники нарушают принципы олимпийской хартии".

"Они политизируют спорт, что совершенно недопустимо, имею в виду предназначение спорта как площадки для общения людей и поиска компромиссов в ходе этого общения", - сказал Путин.

"Они сами нарушают, в том числе и в данном случае в отношении России, не допуская наших спортсменов выступать на Олимпийских играх со своим знаменем, со своим флагом и со своей национальной музыкой, с гимном, в отношении нас нарушают, а хотят, чтобы мы в свою очередь исполняли те правила, которые они нам диктуют", - отметил он.

"Разве это соответствует каким-то элементарным нормам справедливости? Ничего подобного нет", - заявил президент.

Он подчеркнул: "для того чтобы что-то требовать или ждать от других, самим нужно исполнять эти правила".

По мнению Путина, сегодня ситуация в олимпийский сфере превратилась в коммерческую корпорацию - "все построено на получении денег от спонсоров, от крупных информационных компаний за трансляцию".

Если олимпийские чиновники будут ставить деньги во главу угла и делать главным принципом своей деятельности извлечение прибыли, "то ничего хорошего в будущем олимпийского движения просто не предвидится", считает он.

Владимир Путин Китай КНР Си Цзиньпин Франция Эммануэль Макрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более 20 природных пожаров тушат в Приамурье и Забайкалье

Более 20 природных пожаров тушат в Приамурье и Забайкалье

В Омской области из-за паводков ввели режим ЧС федерального уровня

Путин отметил, что вопрос легитимности Зеленского должна решить правовая и политическая система Украины

Великобритания ввела санкции против "Восточной стивидорной компании"

Военная операция на Украине

Президент РФ заявил, что планов по взятию Харькова нет

Президент РФ заявил, что планов по взятию Харькова нет
Военная операция на Украине

Путин заявил, что для переговоров по Украине нужно понимать, с кем можно иметь дело

Площадь посевов под пересев в РФ из-за заморозков составляет порядка 900 тыс. га

Две рыбопромышленные компании из Владивостока перешли в собственность РФ

Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 102 беспилотника в четырех регионах РФ

Паводок в России

Уровень воды в Ишиме в Тюменской области снизился за сутки

Уровень воды в Ишиме в Тюменской области снизился за сутки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });