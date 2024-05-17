Что произошло за день: пятница, 17 мая

Путин о планах насчет Харькова, продажа российского бизнеса "Яндекса", последствия атаки дронов на регионы

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин заявил, что планов по взятию Харькова нет. Он уточнил, что на этом направлении создается "санитарная зона" из-за обстрелов Белгорода. Путин также подчеркнул, что Россия должна понять, с кем иметь дело в переговорах по Украине, а предъявить Москве план урегулирования по Украине по итогам Женевы не получится. По его словам, швейцарская конференция является попыткой навязать России условия завершения конфликта на Украине.

- Нидерландская Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса". YNV продала 68% акций МКПАО "Яндекс". Таким образом, МКПАО стало новым холдингом российских активов "Яндекса".

- Суд в России по иску "РусХимАльянса" арестовал активы UniCredit. Суд наложил арест на имущество АО "ЮниКредит Банк" и UniCredit Bank AG (Мюнхен) в пределах суммы 463 млн евро: ценные бумаги, недвижимое имущество, денежные средства на всех банковских счетах.

- Эстония застроит участок приграничной территории, который хотели обменять с РФ. Между тем вокруг "Саатсеского сапога", который предполагали получить от России, будет построена новая дорога, она позволит людям передвигаться по Эстонии, а не через территорию России, где нельзя останавливаться. Эстония и Россия в настоящее время не имеют юридически оформленной границы.

- Потушен пожар на территории Туапсинского НПЗ, возникший после падения дронов. В Новороссийске из-за атаки беспилотников 16 тыс. человек несколько часов оставались без электричества. В настоящий момент энергоснабжение полностью восстановлено. Несколько предприятий Новороссийска оказались незначительно повреждены. Всего за ночь с четверга на пятницу силы ПВО перехватили и уничтожили 102 беспилотника в четырех регионах РФ.

- В Карачаево-Черкесии уничтожен боевик, готовивший нападения на силовиков. В ФСБ отметили, что боевик оказал сопротивление при задержании.

- Суд в Москве арестовал зампреда правительства Алтайского края по делу о мошенничестве. По данным СМИ и телеграм-каналов, Иван Кибардин был задержан накануне при незаконном получении крупной суммы денежных средств.