Госдума начинает обсуждение подходов к трансформации налоговой системы РФ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Заседание экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам пройдет в понедельник, на нем планируется обсудить подходы по донастройке налоговой системы в рамках поручений президента РФ, следует из графика работы комитета.

Планируется, что в заседании примут участие представители Минфина, ФНС, деловых общественных объединений, представители региональных властей.

Ранее глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров заявлял о необходимости принять все изменения до конца текущей сессии. "Очень важно, что на сегодняшний день у нас есть просьба бизнеса, регионов, муниципалитетов, чтобы эти решения были приняты в весеннюю сессию (заканчивается 4 августа - ИФ) с тем, чтобы и налогоплательщики, и бюджетополучатели могли лучше подготовиться к внедрению этой системы начиная с 1 января 2025 г.", - заявлял Макаров 12 мая. Глава комитета также отметил, что донастройка налоговой системы должна обеспечивать выполнение всех необходимых функций государства, и в первую очередь это растущие социальные расходы, но при этом сохранять стабильность, чтобы ее основные параметры не изменялись в течение следующих шести лет.