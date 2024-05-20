Путин ночью встретился с послом Ирана, дал поручения главам Минобороны и МЧС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин минувшей ночью в связи с информацией о жесткой посадке вертолета, в котором находился президент Ирана Ибрахим Раиси, встретился с послом этого государства в России и незамедлительно дал ряд поручений министру обороны и главе МЧС.

"Вы знаете, что накануне поздно вечером, фактически ближе к полуночи, когда начала поступать тревожная информация из Тегерана, президент пригласил к себе посла Ирана в Москве, и в присутствии министра обороны России, министра по чрезвычайным ситуациям, советника президента состоялась беседа, где президент, выслушав посла, сразу дал оперативные команды главам упомянутых ведомств", - сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Власти Ирана не обращались к российским спецслужбам за помощью в расследовании причин крушения вертолета с Раиси, отметил Песков.

"Никаких сигналов на этот счет от наших иранских друзей не поступало", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли участие российских спецслужб в расследовании причин катастрофы.

Накануне вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси потерпел крушение в горной местности при сильном тумане на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Азербайджаном. На борту также находился глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.