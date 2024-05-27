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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

В Воронежской области посевы погибли на 14% площадей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Воронежской области площадь поврежденных майскими заморозками культур составляет 442 тыс. га, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Заморозки в Воронежской области значительно сказались на жизнеспособности 442 тысячи га сельхозкультур. Из них по 362 тысячи га (14% от общей посевной площади региона, превышающей 2,52 млн га) составлены акты гибели. Еще 80 тысяч га остаются под наблюдением сельхозпроизводителей: пересев на них может не потребоваться. Из 362 тысячи га, на которых погибли посевы, пересев (по состоянию на середину дня 24 мая) произведен на 121 тысяче га. Он проводится преимущественно кукурузой, подсолнечником, соей, травами, крупяными культурами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семян для проведения пересева достаточно, необходимая техника и горюче-смазочные материалы имеются.

По предварительным оценкам, при дальнейшей благоприятной погоде в Воронежской области в 2024 году пока прогнозируется итоговый урожай на уровне среднемноголетнего. При этом значительная площадь погибших озимых (228 тысяч га) не позволяет рассчитывать на повторение высоких результатов последних лет.

Аграрии Воронежской области в 2023 году собрали урожай зерновых и зернобобовых в объеме около 6 млн тонн.

Воронежская область
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