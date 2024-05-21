Регионы в 2024 году увеличили финансирование детского отдыха на 8 млрд рублей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В 2024 году общий объем финансирования детской оздоровительной кампании со стороны регионов вырос на 8 млрд по сравнению с 2023 годом, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он сказал об этом на Всероссийском семинаре-совещании по организации детского отдыха 2024 года.

В детских лагерях в этом году, по данным Кравцова, отдохнут 5,3 млн детей. 115 тысяч из них, по данным регионов, - это дети участников специальной военной операции.

Всего будет задействовано 39 тысяч лагерей, в которых будут работать более 600 тысяч человек, 300 тысяч из них - педагоги, а 50 тысяч - вожатые.