Следствие по делу о теракте в Белгороде установило личности всех погибших

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Следствие по делу о теракте в Белгороде установило личности всех погибших в доме, разрушенном снарядом со стороны Украины, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

В рамках уголовного дела проведены генетические и иные экспертизы, говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале СКР.

В ведомстве напомнили, что "12 мая при атаке вооруженных формирований Украины города Белгорода снаряд попал в жилой многоэтажный дом, после чего обрушился один из подъездов".

"В результате этого террористического акта погибли 17 человек, 19 - получили ранения", - говорится в сообщении.

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