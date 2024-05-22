В Кремле отвергли политическую подоплеку в инициативе Минобороны по Балтике

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что предложение Минобороны России по корректировке границ морского шельфа в Балтийском море связано с обеспечением безопасности России и изменившейся ситуацией, при этом переадресовали в военное ведомство по деталям этой инициативы.

"Ничего политического здесь нет, хотя и политическая обстановка серьезно поменялась с тех пор. Вы видите, насколько эскалирует напряженность, уровень конфронтации, особенно в балтийском регионе - это требует от наших соответствующих ведомств соответствующих шагов для обеспечения нашей безопасности", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли политическая подоплека в инициативе Минобороны России по изменению границ в Балтийском море и с чем это связано.

При этом представитель Кремля подчеркнул: "Но по деталям, опять же, я не совсем компетентен, я рекомендую вам обратиться в министерство обороны".

Россия не собирается пересматривать на Балтике ширину территориальных вод, экономической зоны, шельфа и линию госграницы, заявил военно-дипломатический источник.

"Никаких намерений по пересмотру на Балтике ширины территориальных вод, экономической зоны, континентального шельфа у материкового побережья и линии государственной границы Российской Федерации не было и нет", - сказал военно-дипломатический источник журналистам.