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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

Лавров в посольстве Ирана почтил память погибшего президента Ибрахима Раиси

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в посольство Ирана в Москве, где почтил память погибшего президента Ирана Ибрахима Раиси, оставив запись в книге соболезнований.

Как передает корреспондент "Интерфакса", министра встретил посол Ирана в Москве Казем Джалали, который выразил благодарность министру за поддержку в этой ситуации.

Впоследствии министр удалился на приватный разговор с главой дипломатической миссии Ирана.

Президент Ирана Ибрахим Раиси, глава МИД Хосейн Амир-Абдоллахиян и другие представители руководства этой страны погибли в результате крушения вертолета в Восточном Азербайджане 19 мая.

Прощание с президентом Ирана

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Сергей Лавров Иран Ибрахим Раиси
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