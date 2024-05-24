Комитет Госдумы утвердил рекомендации по совершенствованию налогового законодательства

Граждане смогут получить налоговые вычеты за сдачу нормативов ГТО

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам утвердил рекомендации палаты, сформулированные по итогам проведенных на этой неделе парламентских слушаний, посвященных вопросам совершенствования налогового законодательства.

Инвестиционный налоговый вычет могут распространить на федеральную часть налога на прибыль, гражданам могут дать налоговые вычеты за сдачу нормативов ГТО. Параметры налога на профессиональный доход пересматривать не рекомендуется. Как следует из документа, с которым ознакомился "Интерфакс", основные резервы дополнительных доходов предлагается искать преимущественно путем корректировки ставок прямых, а не косвенных налогов.

Пресс-служба Госдумы сообщила, что рекомендации правительству подписал спикер палаты Вячеслав Володин. Правительство внесет итоговый вариант соответствующего законопроекта в Думу в весеннюю сессию, сообщил Володин, и пообещал, что последующее обсуждение налоговой реформы также будет проходить открыто.

НДФЛ

В отношении налога на доходы физических лиц предлагается рассмотреть целесообразность введения многоступенчатой шкалы, предусматривающей "разумную прогрессию", чтобы налоговая система России оставалась конкурентоспособной. Предполагается дополнительная поддержка наиболее нуждающихся в государственной поддержке граждан, прежде всего семей с детьми, в том числе путем увеличения стандартных вычетов и введения новых вычетов для многодетных семей.

Обсуждается введение налоговых вычетов для людей, которые регулярно проходят диспансеризацию и успешно сдают нормативы ГТО.

Предлагается сохранить уровень изъятий по доходам в виде процентов по депозитам для стимулирования формирования сбережений. "Предлагаемое повышение НДФЛ не должно коснуться доходов участников специальной военной операции", - говорится в рекомендациях.

Предлагается сохранить условия применения специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" до истечения срока проведения эксперимента.

Налог на прибыль

"В отношении налога на прибыль организаций при принятии решений о справедливом распределении налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные доходы, необходимо одновременно предусмотреть меры налоговой поддержки по стимулированию бизнеса, который вкладывает средства в развитие, расширение производства, новые технологии, свою страну, те регионы, где они получают прибыль, на социальную поддержку и благосостояние граждан", - говорится в рекомендациях.

Комитет предлагает продлить действие инструмента инвестиционного налогового вычета, рассмотреть совершенствование его механизма и распространить на федеральную часть налога на прибыль организаций для повышения заинтересованности у инвесторов и регионов.

Также предлагается рассмотреть применение повышающих коэффициентов к базе для расчета амортизации и повышение коэффициента по расходам на НИОКР в высокотехнологичных отраслях. Необходимо сохранение стабильных и предсказуемых условий для реализации долгосрочных инвестиционных проектов (СЗПК, СПИК, ОЭЗ, ТОР), говорится в рекомендациях.

"Необходимо разработать механизм перераспределения дополнительных доходов через федеральный бюджет, поскольку линейное увеличение ставок НДФЛ и налога на прибыль организаций не позволит сократить неравенство бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований", - также отмечают в комитете.

Упрощенные налоговые режимы

Для смягчения последствий резкого перехода с УСН на ОСН комитет предлагает рассмотреть применение механизма, предусматривающего признание плательщиков УСН с суммами годового дохода более 60 млн руб. налогоплательщиками НДС (по аналогии с механизмом, реализованным в отношении плательщиков единого сельскохозяйственного налога с указанной суммой годового дохода) с возможным повышением предельного уровня объема выручки. По мнению комитета, изменения УСН не должны коснуться подавляющего большинства налогоплательщиков, так как до 60 млн руб. имеют выручку 96,8% предпринимателей на УСН.

Амнистия для тех налогоплательщиков, кто готов начать работать "в белую" и отказаться от схем дробления бизнеса, должна применяться в автоматическом порядке и не приводить к увеличению административной нагрузки, считают в комитете.

Предлагается рассмотреть механизм поддержки предприятий МСП в области обрабатывающего производства через льготный режим налогообложения.

Дополнительные источники

В качестве резервов для дополнительных источников налоговых доходов бюджетной системы комитет предлагает рассмотреть: устранение пробелов в налоговом законодательстве для исключения возможностей ухода от уплаты налогов; усиление платежной дисциплины; закрепление за муниципалитетами дополнительного доходного источника в виде туристического сбора с включением новой главы в Налоговый кодекс; повышение налоговой нагрузки на дорогостоящее имущество и земельные участки.

"Ориентиром в изменении основных параметров налоговой системы должен стать не столько дополнительный объем поступлений доходов бюджетной системы РФ, сколько достижение цели сокращения неравенства как в обществе, так и в социально-экономическом развитии регионов. Кроме того, необходимо обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки и усилить стимулирующую функцию налоговой системы", - говорится в рекомендациях.